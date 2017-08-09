مبارك الخالدي

تغادر البلاد في التاسعة صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات متجهة الى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي يمتد لمدة اسبوعين في مدينة 6 اكتوبر.

ويرأس البعثة رئيس مجلس ادارة النادي محمد هزاع وعضوية مدير قطاع الكرة ماجد عناد وأعضاء الجهاز الاداري محمد العنزي واحمد السويدان والجهاز الفني المكون من المدرب احمد عبدالكريم ومدرب اللياقة محمد فرحان ومدرب الحراس المصري ايمن احمد الذي تم التعاقد معه مؤخرا و(24) لاعبا.

ومن المقرر ان يخوض الفريق 3 مباريات تجريبية تم الاتفاق عليها من خلال المتعهد، علما بأن الفريق قد يلعب مباراة رابعة بناء على طلب المدرب عبدالكريم وذلك بحسب تقديرات الجهاز الفني.

ويستعد الصليبخات لخوض منافسات الموسم المقبل وفي مقدمتها المنافسة على لقب بطولة دوري الدرجة الأولى.