عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية، الكرواتي داليبور ستاركفيتش، اعتمد قائمته الأولية التي من المقرر ان تغادر إلى معسكر تركيا ١٤ الشهر الجاري، حيث تواجد ضمن القائمة ثلاثي المحترفين المالي محمد الشيخ توريه، الذي تأخر وصوله بسبب اجراءات استخراج جواز سفره، والبرازيلي ريناتو دي ليما وكذلك الغاني رشيد سومايلا الذي انهت ادارة النادي اجراءات تأشيرة دخوله على أن يصل إلى البلاد خلال اليومين المقبلين.

أما لاعبا الوسط سيف الحشان وأحمد الظفيري فلم يدرج اسماهما ضمن الكشوفات بسبب عدم وجود تأكيدات رسمية من قبل اللاعبين حتى أمس بالعودة للفريق ودخول التدريبات.