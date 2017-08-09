أوضح أمين السر العام بالوكالة رفاعي الديحاني، أنه قد تم تسليم رئاسة جهاز الكرة بنادي القادسية إلى عضو مجلس الادارة سعود بوحمد بعد أن كان الديحاني قد كلف بها من قبل مجلس الادارة خلال الفترة الماضية، حيث سيعود التشكيل الى ما كان عليه إلى أن يقرر مجلس ادارة النادي التشكيل الجديد في اجتماعه المقبل.

وأضاف الديحاني أنه يتفرغ حاليا لمهام أمانة السر بالوكالة والمكلف بها أيضا من قبل مجلس الادارة.

وقال الديحاني: «عملنا خلال الفترة الماضية القصيرة على تجهيز الفريق للموسم المقبل، فنيا واداريا وعناصريا».

وأضاف قائلا: «تم التعاقد مع المدرب الوطني د. محمد المشعان مساعدا لمدرب الفريق الكروي الأول وكذلك فقد انضم المحترف البرازيلي ريناتو دي ليما للفريق، وعاد اللاعبون المعارون وهم: فهد المجمد (السالمية)، محمد زنيفر (الشباب)، عبداالله ماوي (الفحيحيل)، مع استمرارية تجهيز وعلاج عادل مطر العائد من السالمية».

واكد ان الاعداد للمعسكر في اسطنبول منتصف الشهر الجاري يسير وفق الخطة الموضوعة، متمنيا التوفيق لزميله سعود بوحمد في تكملة العمل المتبقي.

واسترسل الديحاني: «سأتقرغ لمهام امانة السر في الوقت الراهن، لمتابعة الاجهزة الادارية والفنية لبقية الالعاب استعدادا للموسم المقبل».