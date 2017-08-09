يعقوب العوضي

أعلن لاعب فريق كرة اليد بنادي الفحيحيل حسين حبيب اعتزاله نهائيا جراء إصابته البليغة في أربطة الركبة التي تعرض لها في مباراة تجريبية قبل بداية الموسم الماضي.

وأكد حبيب انه لن يبتعد عن اللعبة خاصة ان فكرة التدريب تراوده منذ أمد بعيد. وقال: أتطلع إلى الاستمرار في خدمة كرة اليد الكويتية عبر الدخول في المجال التدريبي ونقل الخبرات الميدانية الى اللاعبين. وتابع: لا يمكن تفادي الإصابات ونتطلع لأن تتطور سبل علاج إصابات اللاعبين في المستقبل ليتسنى لهم تقديم مستويات مميزة.

وأضاف: أشكر كل من ساندني ومد لي يد العون للنهوض من العثرات التي مررت بها أثناء مشواري.