حقق رماة الكويت في رماية (التراب) الفردي ميداليتين ذهبية وفضية في البطولة الآسيوية للرماية المقامة في كازاخستان وسط مشاركة كويتية متميزة.

وقال رئيس الوفد دعيج العتيبي في اتصال هاتفي مع «كونا» امس ان المتسابق عبدالرحمن الفيحان حقق المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية، في حين حقق طلال الطرقي المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية.

وأضاف ان فريقنا الذي يضم عبدالرحمن الفيحان وطلال الطرقي وخالد المضف حصل على المركز الاول للفرق لأول مرة في نتائج بطولة اسيا للرماية ورفع علم الكويت وعزف السلام الوطني.

وأهدى العتيبي بالنيابة عن اعضاء الوفد هذا الانجاز الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده والشعب الكويتي.

ويشارك في البطولة منتخبات 29 دولة و350 راميا ورامية في البطولة المقامة في مدينة استانا.