يعقوب العوضي

تنطلق مساء اليوم استعدادات الفريق الأول لكرة اليد في نادي الكويت تجهيزا لحملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري العام، إذ يقود التدريب المدرب الجزائري سعيد حجازي والذي نجح في إحراز لقب البطولة مع الأبيض 4 مرات متتالية.

وفي السياق نفسه، يكثف القوة الضاربة في الفريق محمد الغربللي من جلسات العلاج الطبيعي على أمل العودة الى صفوف الفريق قبل نوفمبر المقبل الموعد الذي حدده له الجهاز الطبي الذي أجرى له عمليته الجراحية في برشلونة.

وكان الغربللي قد أكد إصراره في الالتزام بالجدول الزمني لخطة العلاج وحسب توجيهات الجهاز الطبي بغرض التعجيل في عملية الشفاء.

وفي الإطار ذاته، قال حجازي: صفوفنا مكتملة ولا نحتاج للإضافة في الوقت الحالي، فلدينا لاعبون على مستوى عال وقادرون على تقديم المستوى المأمول في المنافسة المقبلة.

وأكد حجازي ان المهمة ليست سهلة كما يعتقد البعض، حيث يجب على اللاعبين التركيز والالتزام في التدريبات اليومية للوصول الى أفضل النتائج.

وأضاف: نركز على عدة جوانب في التدريبات وفي البداية نسعى الى رفع معدل اللياقة البدنية ناهيك عن تدريبات حراس المرمى والتصويب من مسافات مختلفة.

وعن الغربللي، قال: يعتبر محمد من أهم مفاتيح اللعب وقوة ضاربة نتمنى له الشفاء العاجل والعودة بأقرب وقت مع الفريق.

وأضاف: تنطلق منافسات الدوري في أكتوبر ونتمنى ان يلتحق الغربللي في التدريبات الى جانب زملائه ليتسنى لنا إعداده بالصورة المطلوبة للبطولة المرتقبة.