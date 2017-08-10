عبدالعزيز جاسم

تراجع مدرب الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة البرتغالي توني اوليفيرا، عن تسوية عقد المدافع البرازيلي أليكس ليما، وطالب ببقائه ورفض فكرة التعاقد مع المدافع السوري جهاد بسمار بدلا منه، بعد ان كان قد طلب من الجهاز الإداري تسوية عقده والبحث عن بديل، إلا أن عدم اقتناعه بإمكانات بسمار جعله يبقي على ليما بسبب انسجامه مع الفريق واقتناعه بمستواه بعد الحديث مع الجهاز الإداري خلال الأيام الماضية في التدريبات.

وسيصل ليما اليوم إلى الكويت، على أن ينضم في تدريبات السبت، كما أنه من المقرر أن يصل البرازيلي فيليبي ألفيس لمعسكر البرتقالي في تركيا.

وفي السياق نفسه، تعاقدت إدارة نادي كاظمة مع مدرب برتغالي يجيد التحليل الفني للمباريات والفرق عوالذي سيصل إلى البلاد خلال اليومين المقبلين، وجاء هذا التعاقد بناء على طلب المدرب أوليفيرا.