مبارك الخالدي

يستضيف الكويت في السابعة والنصف مساء اليوم فريق السالمية في مباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم المقبل، ويستعد الأبيض لمواجهة القادسية في كأس السوبر 7 سبتمبر المقبل، بينما يخوضه السالمية المواجهة تحضيرا لخوض الجولة الأولى لدوري VIVA في ١٤ منه.

ومن المقرر ان تغادر بعثة الكويت بعد المباراة بـ ٤٨ ساعة متجهة إلى تركيا مقر إقامة معسكر الفريق للبدء في المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي، وتعتبر المباراة هي الأولى للأبيض بقيادة الأردني عبدالله بوزمع الذي تم التعاقد معه لقيادة الإدارة الفنية للفريق للموسم المقبل، ويخوض الفريق المباراة ببعض التغييرات بعد رحيل النجم فهد الهاجري إلى الاتفاق السعودي وتدعيم الصفوف بالتعاقد مع البرازيلي باتريك فابيانو والسوري حميد ميدو واللاعب المحلي محمد البذالي إلى جوار العاجي جمعة سعيد والسيراليوني محمد كمارا.

وفي المقابل تعتبر المباراة فرصة مواتية لمدرب السالمية عبدالعزيز حمادة لوضع لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم تحت الاختبار الفعلي وهما السوري احمد ديب والمغربي زهير أوشن والكاميروني روجي توندوبا.