حقق لاعبو منتخبنا للرماية المركز الأول في المسابقات المشتركة للفرق في البطولة الآسيوية المقامة في كازاخستان عن طريق الراميين عبدالرحمن الفيحان وسارة الحوال.

وقال رئيس الوفد دعيج العتيبي في اتصال هاتفي مع «كونا» امس ان المنتخب بهذه النتيجة تفوق بهدف واحد عن الفريق الكوري الذي حل في المركز الثاني فيما حل في المركز الثالث الفريق الهندي.

وهنأ العتيبي الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للرماية الفائزين على ما قدموه من مستويات طيبة في هذا الاستحقاق الآسيوي الكبير عكست عزمهم على تقديم أفضل المستويات وتحقيق نتيجة كبيرة مهديا الإنجاز الى القيادة الحكيمة للبلاد والشعب الكويتي.

ويشارك في البطولة المقامة في مدينة استانة بجمهورية كازاخستان منتخبات 29 دولة يمثلهم 350 راميا ورامية.

يذكر ان البطولة التي شهدت حضورا كبيرا حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية بكازاخستان وشارك في الافتتاح رئيس الشرف للاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود الذي تمت دعوته تقديرا لدوره في تطور رياضة الرماية في آسيا.