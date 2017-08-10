استعدادا لانطلاق دوري VIVA الموسم المقبل 2017-2018 عقد في اتحاد الكرة اجتماعا ظهر اليوم مع الرئيس التنفيذي لشركة فيفا للاتصالات م.سلمان البدران بحضور عضوي مجلس الإدارة خالد الفضلي ود.حامد الشيباني والأمين العام د.محمد خليل ورئيس اللجنة الإعلامية سطام السهلي ومقرر لجنة الصالات والشاطئية حسين حبيب وعضو لجنة المسابقات د.أحمد فرج ومدير إدارة لجنة الحكام حسين شعبان ونائب رئيس لجنة التسويق عبدالله الجيران، وكذلك عبدالرزاق العيسى وحنان الفريج من شركة VIVA.

ورحب الأمين العام بالحضور وشكر شركة VIVA ممثلة برئيسها م.سلمان البدران على الدعم الذي قدموه لاتحاد الكرة، ما كان له أثر إيجابي في نجاح جميع البطولات السابقة، متمنيا استمرار هذا التعاون في الفترة المقبلة.

وتباحث الطرفان في الاجتماع ابرز سبل التعاون واستمرار الشراكة خلال الفترة المقبلة، حيث تم استعراض عمل جميع اللجان في الاتحاد وتطرقوا إلى آلية التعاون المستقبلية بين الاتحاد وشركة VIVA في جميع البطولات للموسم الرياضي 2017-2018.