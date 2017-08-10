غادر ظهر أمس وفد أكاديمية سبورتي إلى الإمارات مشاركة في بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية 2017 لمواليد 2004-2005، ويرأس الوفد مالك الأكاديمية أحمد مدعث، ويرافقه 12 لاعبا ومدير فني ومدرب وإداري، ويشارك في البطولة 6 أكاديميات وناد وزعت على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى نادي النجمة البحريني، أكاديمية «سمارت» العمانية وأكاديمية «سبورتي»، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من أكاديمية «جولدن» من السعودية، اكاديمية اسبانيول من الإمارات واكاديمية «فور اول» من الإمارات، وسيلتقي فريق أكاديمية سبورتي اليوم في أولى مواجهاته بالبطولة الخليجية فريق أكاديمية «سمارت» العماني.

أكد مالك اكاديمية «سبورتي» أحمد مدعث على حسن جاهزية فريق الناشئين بالأكاديمية للمشاركة في البطولة الخليجية، وقال تم التحضير لهذه المشاركة منذ وقت طويل، لاسيما انها المشاركة الثانية لـ «سبورتي» في هذا الملتقى الخليجي المميز، وقد خاض الفريق ما لا يقل عن 9 مباريات ودية مع أندية وأكاديميات، لعل من بينها فرق تحت 13 سنة بأندية النصر، الساحل والسالمية، وذلك لرفع الجاهزية والبدنية لفضل مراحلها، لضمان مشاركة إيجابية فاعلة في البطولة الخليجية، والحصول على افضل النتائج المرجوة».

وأشار إلى ان الهدف من المشاركة الفوز بالكأس والمركز الأول، والعودة باللقب للكويت، وذلك على الرغم من قوة المنافسة المتوقعة من مختلف الأكاديميات المشاركة، خاصة من قبل فريقي أكاديمية النجمة البحريني وأكاديمية إسبانيول الإماراتي.