حامد العمران

نجح نادي القرين في التعاقد مع لاعب كرة اليد الدولي ولاعب اليرموك السابق محمد البلوشي، حيث وقّع البلوشي على استمارة التسجيل وتم تسجيله رسميا في الاتحاد بصفقة انتقال حر وبذلك سينضم البلوشي إلى تدريبات القرين اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

ويعتبر البلوشي من اللاعبين أصحاب الخبرة ويجيد اللعب في اكثر من مركز ويتميز في الجانب الدفاعي ويعد وجوده في صفوف القرين مكسبا فنيا ما يعطي المدرب الوطني عباس طه عدة حلول في الملعب.

من جانبه، أعرب البلوشي عن سعادته لانضمامه للقرين متمنيا ان يقدم المستوى المأمول ويساهم مع زملائه في المحافظة على اسم القرين كأحد اهم الفرق على المستوى المحلي والوصول إلى منصة التتويج.