مبارك الخالدي

تجري مجموعة من المدربين الوطنيين العاملين باتحاد الكرة السابق التنسيق فيما بينهم لاتخاذ ما يلزم للمطالبة بمستحقاتهم المالية منذ موسم 2013 ‏‫، ويعكف المدربون على دراسة السبل الكفيلة بصرف مستحقاتهم المالية أسوة بالمدرب التونسي نبيل معلول الذي تم صرف مستحقاته وتسويتها بشكل نهائي استنادا إلى صحيح القانون، إذ يتمنى هؤلاء الحكام أن تتخذ الهيئة العامة للرياضة قرارا بتسوية أوضاعهم المالية المتأخرة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السابق ضم مجموعة كبيرة من المدربين الوطنيين الذين عملوا بتميز، ومنهم بدر عبدالحليل وطارق الخليفي وطارق البناي وأحمد دشتي وإبراهيم عبيد وغيرهم من المدربين.