مبارك الخالدي

طالبت اللجنة الأولمبية الدولية مجددا بتنفيذ متطلباتها قبل بحث حالة الإيقاف المفروض على الحركة الأولمبية الكويتية.

جاء ذلك في رد المنظمة الدولية على كتاب وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الذي حمل توقيع نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية بيرو ميرو، حيث طالبت المنظمة الدولية الحكومة بالانتهاء من المراجعات الخاصة بالقوانين الرياضية وضرورة تطابقها مع اللوائح الدولية والإعادة الفورية لمجالس الإدارات المنحلة للأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم وسحب القضايا المرفوعة على المنظمات الدولية.

وأبدت اللجنة الأولمبية الدولية استعدادها للاجتماع في لوزان بسويسرا مع ممثلي الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها دفور تحقيق وتنفيذ الشروط المطلوبة.

وفي مايلي نص كتاب‏‫ اللجنة الاولمبية الدولية: «ترحب بنية السلطات الكويتية ذات الصلة بإعادة الحوار مع الحركة الأولمبية لإيجاد الحلول للمشكلات التي اثرت على اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الوطنية الرياضية لفترة طويلة.

كما تعلم ان اللجنة الأولمبية الدولية واتحادات دولية اخرى قد أوضحت لكم الخطوات التي يجب أن تتخذ كشرط قبل رفع الإيقاف عن اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الوطنية المعنية.

ويمكنكم الرجوع وبخاصة إلى رسائل اللجنة الاولمبية الدولية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 و11 يناير 2017 والموضحة بهما الخطوات التي يجب اتباعها:

1- الانتهاء من الخطوات لمراجعة وتعديل القانون المطبق على الهيئات الرياضية بالكويت، وتكون متطابقة مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية حسب ما اوضحته وذكرته اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية.

2- الاعادة الفورية لمجالس ادارات اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الوطنية والاندية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية القائمة قبل الايقاف، وحل جميع مجالس ادارات الهيئات الرياضية الموجودة حاليا غير المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية المعنية.

3- سحب القضايا المرفوعة من قبلكم او من قبل هيئات اخرى ضد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية.

ولمعالجة هذه الخطوات معا بطريقة منسقة مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية والمضي قدما بشكل بناء في مصلحة الرياضة والرياضيين في بلدكم، تقترح اللجنة الاولمبية الدولية استضافة اجتماع مشترك في مقرها في لوزان بسويسرا مع السلطات الكويتية والجهات المعنية بالحركة الاولمبية، لاسيما اللجنة الدولية، و«اسويف»، و«انوك»، و«اوكا» واللجنة الاولمبية الكويتية والمعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، مع العلم بأن اللجنة الاولمبية الكويتية معلقة حاليا.

نأمل ان تستجيب لهذا الاقتراح، واذا كان الامر كذلك فسنكون على استعداد للتنسيق فورا معكم ومع منظمات الحركة الاولمبية المعنية لتحديد موعد مناسب لهذا الاجتماع في لوزان.

نشكركم على اهتمامكم ونتطلع الى الاستماع منكم».