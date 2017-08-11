ترشح لبطولة «الحزام الذهبي لمحترفي العالم» في لندن خلال شهر ديسمبر المقبل

فرق كبير بين لعبتي «الكيك بوكسينغ» والملاكمة والأخيرة تعاني الكثير





حاوره - مبارك الخالدي

بجدارة واستحقاق انتزع البطل فهد الشمري اللقب العالمي للعبة الكيك بوكسينغ بعد تغلبه على الايطالي ريكي في بطولة المحترفين التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما في 30 يوليو الماضي، ليخطف حزام البطولة ويضاف إلى رصيده الشخصي مسجلا اسم الكويت ضمن قائمة محترفي اللعبة.



وبهذا الفوز وبحسب اللائحة العالمية للبطولة ترشح الشمري لخوض بطولة العالم للمحترفين «الحزام الذهبي» والمقرر إقامتها في لندن خلال شهر ديسمبر المقبل لكن مشاركته المقبلة مهددة بالفشل لأسباب عديدة، لعل أبرزها عدم وجود الرعاة لتوفير المعسكرات الخاصة والاحتياجات الأخرى لضمان المشاركة في البطولة.



و«الأنباء» استضافت البطل العالمي، ليتحدث عن لعبة الكيك بوكسينغ وتطورها وكيفية ترشحه للبطولة العالمية ونظرته للعبة الملاكمة في الكويت وعن طموحاته وآماله فكان هذا الحوار:



بداية نبارك لكم هذا الانتصار فكيف ترشحتم لهذا الحدث؟



٭ في الحقيقة تقدمت بطلب ترشيح عبر الايميل إلى اللجنة المنظمة للبطولة مرفقا السيرة الذاتية الخاصة والموثقة من المنظمات العالمية للعبة وعليه تلقيت الموافقة بشكل عاجل نظرا لما هو معروض من مستندات وقررت السفر إلى ايطاليا للمشاركة.



مشاركة واسعة



حدثنا عن الدول المشاركة ومن هم أبطال اللعبة وأهميتها؟



٭ البطولة تميزت بالندية على اثر مشاركة ابرز لاعبي العالم الذين جاءوا من روسيا وفرنسا والصين والتشيك وسلوفاكيا والدنمارك واسبانيا واوكرانيا والنمسا، ووفق اللائحة الداخلية للبطولة تقدمت بطلب لمنازلة حامل اللقب الايطالي انريكي بشكل مباشر وبالفعل تمت الموافقة، وقبل النزال أخذ «ريكي» كما يلقب بالاستهزاء بقدراتي لكنني بفضل الله تمكنت من الإطاحة به في الجولة الأولى عبر تسديد ضربة يمينية خاطفة أسقطته أرضا لأحصل على الحزام الخاص بالبطولة والذي ضمن لي الدخول في فئة المحترفين وفق سجل المنظمات العالمية والاتحاد الدولي للعبة، فضلا عن الترشح لبطولة العالم المقبلة في لندن، وهنا اتذكر اجمل اللحظات عندما رفعت علم البلاد في الحلبة وأمام تشجيع الجمهور ووسائل الإعلام وكانت لحظة تاريخية بالفعل نسيت معها مشقة الوصول والتعب.



وما هي آمالكم وتطلعاتكم للبطولة المقبلة؟



٭ المشاركة المقبلة تتطلب المزيد من الاستعداد وإقامة المعسكرات واعتقد وبحسب الظروف الخاصة من الصعوبة توفير ذلك في ظل عدم تواجد راع متمكن يوفر متطلبات المعسكر، كما ان مشاركتي مهددة بالفشل نظرا لعدم توافر الاحتياجات الخاصة وغياب الرعاة المقتدرين فضلا عن صعوبة الحصول على «الفيزا».



حدثنا عن بداياتك وكيفية اختيارك للعبة؟



٭ بداياتي كانت مبكرة وعبر الصدفة بعد ان سمعت من احد الأصدقاء عن اللعبة وفنونها ونظرا لتوافر المقومات الشخصية عشقت اللعبة وبالفعل انخرطت في احد المعاهد الخاصة وكان ذلك في 2003 الذي شهد البداية الفعلية وكان في بطولة «اللاي تايت» والتي نظمها الماستر عبدالعزيز الفداغ مدرب المنتخب وقتها وكانت تحت غطاء اللجنة الأولمبية الكويتية انتقلت بعدها إلى نادي السالمية في 2009 والانضمام للعبة الملاكمة لفئة الأشبال وعندها حدث تطور في المستوى الفني بعد تزويدي بمهارات خاصة ولا أنسى دور الكابتن حسن حسني الذي اضاف لي الكثير.



ما الفرق بين لعبتي الملاكمة والكيك بوكسينغ؟



٭ هناك فارق كبير في اللعبتين فكلاهما من الألعاب القتالية وتندرج كل منهما تحت غطاء اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة ولكن في الكيك بوكسينغ نستخدم في القتال اليدين والأرجل والركبة فيما تعتمد الملاكمة على قوة اليدين فقط.



معاناة الملاكمة



وكيف ترى المستوى الفني للملاكمة في البلاد؟



٭ مع الأسف الملاكمة في البلاد تعاني الكثير رغم انها من أرقى الألعاب القتالية فالاهتمام مفقود من الأندية الا فيما ندر وكذلك غياب المنهج والاستراتيجية لتطور اللعبة فضلا عن قلة البطولات المحلية وغياب الدعم المادي والمعنوي من قبل الاتحاد فضلا عن تجاهل الإعلام للاعبي الألعاب القتالية الأمر الذي أدى إلى تراجع مستوى اللعبة رغم تواجد عدد كبير من اللاعبين الموهوبين.



ما أصعب النزالات التي خضتها؟ وهل تعرضت للإصابات؟



٭ بالفعل كان أصعب نزال أمام البطل الكويتي محمد القلاف في وزن تحت 75 كلغم وبفضل الله حققت الفوز وعلى اثره تأهلت للعب مع المنتخب، كما لا أنسى تعرضي لكسر في الفك في 2011 وكان ذلك أمام ملاكم روسي في بطولة محلية تحت اشراف الكابتن ناصر اللوغاني وابتعدت بسببه عن اللعبة لعام ونصف العام وواجهت تحديا كبيرا قبل العودة مجددا لرفض الأهل والأصدقاء عودتي مرة أخرى لكنني كنت مصرا على الاستمرار في اللعبة.

البطاقة الشخصية

٭ الملاكم فهد طعمة الشمري.

٭ حائز لقب بطولة العالم للمحترفين للعبة الكيك بوكسينغ والتي اقيمت في ايطاليا يوليو 2017 والمتأهل إلى بطولة العالم المقررة في لندن ديسمبر 2017 من مواليد

31 ـ 12 ـ 1990.

٭ أحد لاعبي نادي السالمية والمنتخب الوطني للملاكمة والكيك بوكسينغ منذ عام 2009، انضم إلى فئة الأشبال وعمره 14 عاما، لكن مستواه الفني وتكوينه البدني اهله إلى خوض منافسات الرجال في سن مبكرة ليحصل على 50 ميدالية ذهبية.

باقة ورود وشكر

أقدم باقات الورود لكل من وقف معي وآزرني وفي مقدمتهم الوالد والوالدة اللذان تحملاني كثيرا وأيضا إدارة نادي السالمية ومدرب المنتخب عبدالعزيز الفداغ والمدرب الكبير المصري حسن حسني والكابتن صالح القبندي، كما اخص بالشكر الرعاة وهم الراعي الرسمي احمد الحافظ نادي «ناين سيركت» للكيك بوكسينغ ومعهد «محمد سنتر» وإلى العم الفاضل احمد ضايف النبهان.