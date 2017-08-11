مبارك الخالدي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت حصته التدريبية الأخيرة مساء أول من أمس بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي ونائب رئيس جهاز الكرة خالد الغانم، وهي المرة الأولى التي يتواجد فيها الغانم بصفته الرسمية كنائب لرئيس جهاز الكرة للموسم المقبل مع تدريبات الفريق منذ انطلاقها قبل نحو عشرة أيام.

ومنح تواجد الغانم دفعة معنوية للاعبي الأبيض الذين يواجهون تحديا كبيرا يتمثل في المحافظة على الرباعية التاريخية التي حققها الفريق الموسم الماضي، وكان الفريق قد اجتمع قبل انطلاق التدريبات احتفالا باللاعب عبدالهادي خميس بعد أن رزق بمولودة وهو أمر تعود عليه الفريق بتنسيق وتشجيع من نائب رئيس الكرة عادل عقلة.

إلى ذلك، أنهى الجهاز الإداري الترتيبات اللازمة لمغادرة بعثة الأبيض إلى مدينه ازميت التركية فجر غد السبت، اذ من المقرر ان يجري الفريق أول حصصه التدريبية في تركيا مساء نفس اليوم، وتستمر التحضيرات في المعسكر التركي لمدة أسبوعين قبل العودة إلى البلاد لمواجهة القادسية في كأس السوبر 7 سبتمبر المقبل.