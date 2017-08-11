عبدالعزيز جاسم

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في القادسية حضور حارس المرمى نواف الخالدي بعد غياب امتد طوال الموسم الماضي، واكتفى الخالدي بمشاهدة التدريبات وسط ترحيب من اللاعبين والجهازين الإداري والفني اللذين وعدهما بالتواجد في تدريبات الغد ومن ثم يستمر دون انقطاع، ويأتي تأجيل دخوله التدريبات بسبب بعض الارتباطات التي يرغب في إنهائها قبل التفرغ للأصفر بشكل تام طوال الفترة المقبلة من بينها المغادرة للمعسكر الخارجي في تركيا الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان غدا عن القائمة النهائية التي ستغادر إلى المعسكر وكذلك الذين سينضمون من الخارج من بينهم المدافع ضاري سعيد الذين يتواجد في أميركا من أجل معالجة إصابته في الانكل، حيث تكفلت إدارة النادي بعلاج سعيد بالإضافة إلى عادل مطر الذي يحتاج لفترة طويلة للعودة بسبب عدم إجرائه حتى الآن لعملية الرباط الصليبي التي تعرض لها عندما كان معارا للسالمية.