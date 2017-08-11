مبارك الخالدي

استقرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات في فندق الهيلتون بمدينة 6 أكتوبر في مصر إيذانا بانطلاق المرحلة الثانية للبرنامج الإعدادي للفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل، وكانت البعثة قد وصلت إلى القاهرة ظهر أول من أمس، حيث أجرى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني احمد عبدالكريم حصة تدريبية خفيفة مساء يوم الوصول وتواصلت تحضيرات الفريق يوم امس بإجراء حصتين تدريبيتين للفترتين الصباحية والمسائية، حيث تواجد اللاعبين صباحا في صالة الحديد لإجراء التمارين الخاصة بالتقوية والمرونة، فيما اشتملت الحصة المسائية على الجري الخفيف وتقسيمة بين اللاعبين.

ومن المقرر ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية تم الاتفاق عليها مع فرق مصرية فيما لاتزال الاحتمالات قائمة لخوض مباراة رابعة في حال قرر الجهاز الفني حاجة الفريق إليها.

الجدير بالذكر ان الصليبخات يستعد لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.