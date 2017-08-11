عبدالعزيز جاسم

قال مدير الكرة في نادي اليرموك عثمان الفيلكاوي ان إدارة النادي اعتمدت معسكر الفريق المقرر إقامته 26 الشهر الجاري في مدينة 6 أكتوبر في مصر لمدة اسبوعين، مشيرا إلى أن أولى المباريات الودية للفريق ستقام غدا أمام النصر وسيقوم مدرب الفريق البرازيلي جانسينيز داسيلفا الذي يصل اليوم بتجربة 3 محترفين من بينهما مدافعين قبرصي وروماني وكذلك مهاجم غاني، لافتا إلى أن هناك اتفاق مع السالمية على إقامة ودية أخرى 18 الجاري، كما أن إدارة الفريق تبحث عن ودية ثالثة قبل المغادرة للقاهرة من اجل تجربة جميع اللاعبين المحليين والمحترفين واختيار الأفضل أو التعاقد مع أحدهما قبل المغادرة، حيث سبق أن تعاقدنا مع محترف برقان السابق التونسي وسام الإدريسي.

وأشار الفيلكاوي أن هناك 3 مباريات ودية سيخوضها اليرموك خلال فترة التواجد في المعسكر، مشيرا إلى أن «اليرامكة» يرغبون بالعودة لدوري الأضواء سريعا لذلك علينا التركيز في فترة الإعداد من أجل الوصول للجاهزية المطلوبة والتي ستعكس قدرة الفريق في أولى مباريات الموسم المقرر لها 14 سبتمبر المقبل في حال سحبت القرعة وشاركنا في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.