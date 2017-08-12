القاهرة - سامي عبدالفتاح

يواصل لاعبو فريق الصليبخات لكرة القدم معسكرهم التدريبي بمدينة 6 اكتوبر بالقاهرة بقيادة المدير الفني احمد عبد الكريم، حيث يؤدي الفريق التدريبات على فترتين وصباحية ومسائية بملعب دريم القريب من فندق الاقامة، وسط أجواء تتسم بالجدية والروح العالية والانضباط.

من جهته، قال رئيس البعثة ومدير الكرة ماجد عناد إن المعسكر مثالي جدا من حيث الاقامة والهدوء وملعب التدريب، والجميع في حالة طيبة، ويضم المعسكر 24 لاعبا، منهم ثلاثة محترفين اجانب من ساحل العاج، هم جيرو وسيلانس وسيرجو، إضافة للصفقات الجديدة من اللاعبين المحليين، فايز المطيري وهشام الرفاعي، القادمين من نادي الكويت، واحمد ناصر القادم من نادي النصر.

وأضاف أن الروح المعنوية عالية من جميع اللاعبين وهدفنا من هذا المعسكر ان نحقق فترة اعداد جيدة، تساعد الفريق على بداية قوية في الموسم الكروي، والفوز ببطولة الدوري للدرجة الاولى، والصعود مجددا الى الدوري الممتاز، بعد ان عاندنا الحظ في الموسم الماضي، ولدينا ثقة كبيرة في تحقيق هذا الهدف هذا الموسم.

بدوره، يقول المدير الفني احمد عبد الكريم: ان جميع اللاعبين يتدربون بشكل طبيعي باستثناء فواز العنزي الذي يتلقي العلاج بسبب الاصابة، وهدفنا من المعسكر رفع المعدل الفنى للاعبين استعدادا للموسم الجديد، وتحقيق أعلى معدل من التجانس، وخاصة ان بعض اللاعبين جدد على الفريق، منهم اثنان من المحترفين وثلاثة من الاندية الكويتية، ويتم التدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، وبشكل تدريجي لتفادي اصابة اللاعبين.

ويقول مساعد المدير العام لكرة القدم في الفريق محمد العنزي: ان مجلس الادارة في نادي الصليبخات وفر كل الامكانات لهذا المعسكر الذي سيستمر اسبوعين، وتتخلله 3 مباريات تجريبية مع اندية مصرية وتبدأ يوم 15 اغسطس مع نادي الاسيوطي، مضيفا ان المعسكر تم الاعداد له مبكرا حتى يستفيد الفريق من فترة الاعداد قبل العودة للكويت وأداء بعض المباريات التجريبية مع الاندية الكويتية قبل انطلاق مسابقة الدرجة الاولى.