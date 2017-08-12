يعقوب العوضي

وصل مدرب فريق كرة اليد في برقان محمد مسعودان الى البلاد مساء امس قادما من الجزائر لتسلم مهمته في قيادة دفة الفريق اليوم، حيث تتواصل تدريبات الفريق بقيادة مساعد المدرب خالد ملحم والذي بدأ بإعداد اللاعبين منذ أسبوع، ويتسلم مسعودان مهمته اليوم لقيادة الحصة التدريبية الأولى له مع برقان.

وفي السياق ذاته، تتجه بعثة برقان الى سلوفينيا في ٢٨ الجاري لإقامة معسكر تدريبي لأكثر من ١٧ يوما يخوض خلالها الفريق عدة مباريات تجريبية على ان تعود البعثة في ١٤ سبتمبر المقبل.

وشهدت الحصص التدريبية حضورا ممتازا من اللاعبين إذ تواجد معظمهم بصورة يومية عكست مدى التزامهم بتوجيهات الجهازين الإداري والفني. ويعمل خالد ملحم على زيادة انسجام اللاعبين ورفع معدل اللياقة البدنية وقوة التحمل بالإضافة الى استعادة الحس الكروي بعد قضاء اللاعبين فترة طويلة بعيدا عن الملاعب.

وفي السياق نفسه، أكد ملحم ان الإصرار وإثبات الذات جليان أثناء مران اللاعبين فالجميع يبذل جهودا مضاعفة للوصول إلى أفضل حالة من الاستعداد البدني والذهني والفني، كما أشاد بحضور اللاعبين الممتاز والذي تراوح فيما بين ١٤ و١٦ لاعبا يوميا.

ووجه خالد شكره لإدارة برقان على دعمها المتواصل وتوفيرها متطلبات الفريق واللاعبين والجهازين الإداري والفني، كما أثنى على دور الهيئة العامة للرياضة لتسهيلها أمور المعسكر التدريبي وحرصها على مصلحة اللعبة.