يغادر فجر اليوم إلى تركيا بـ 28 لاعباً



مبارك الخالدي

تغلب الكويت على ضيفه السالمية 3-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء امس الأول على ستاد الكويت، سجل الأهداف اللاعب فهد حمود وهدفين لطلال جازع، وكان الأبيض قد دخل المباراة بتشكيل مكون من عبدالرحمن الحسينان لحراسة المرمى، وفي الدفاع كل من محمد الفارسي وفهد حمود وحسين حاكم وفهد صباح، وفي خط الوسط محمد كمارا وحميد ميدو وعبدالله البريكي وطلال جازع، وفي المقدمة كل من باتريك فابيانو وجمعة سعيد.

الأبيض إلى تركيا

تغادر البلاد في السادسة فجر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت متجهة إلى مدينة أزميت التركية وذلك لإقامة معسكر إعدادي لمدة أسبوعين، ويرأس الوفد نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة وأعضاء الجهاز الإداري محمد الهاجري واحمد الصبيح وباسل الظفيري، والجهاز الفني المكون من المستشار محمد عبدالله والمدرب الأردني عبدالله بوزمع ومساعده التونسي خليل الجبالي ومدرب اللياقة ميلادنك زرادكو والجهاز الطبي، و28 لاعبا وهم: حسين حاكم، فهد حمود، فهد عوض، عبدالله البريكي وهادي خميس، احمد حزام، مصعب الكندري، عبدالرحمن الحسينان، أحمد الفضلي، محمد الفارسي، محمد البذالي، فهد صباح، معاذ العنزي، شريدة الشريدة، ناصر القحطاني، فهد العنزي، حسين الحربي، طلال جازع، يعقوب الطراروة، مشعل خالد، مبارك الشمري والمحترفون محمد كمارا وجمعة سعيد وباتريك فابيانو ومحمود ميدو، وتخلف عن المغادرة بداعي الإصابة اللاعب يوسف الخبيزي الذي يخضع لمرحلة تأهيل طويلة بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي في برشلونة.

ومن المقرر أن يجري الفريق تمرينه الأول مساء اليوم على أن تنطلق التدريبات على فترتين اعتبارا من الغد.