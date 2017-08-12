مبارك الخالدي

وقعت إدارة النادي العربي في «حيرة» بعد تلقيها في وقت متأخر مساء الأول من امس خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ردا على كتاب الإدارة والمتضمن الاستفسار عن الوضع القانوني للنادي بشأن قيد وتسجيل لاعبين محترفين في ظل إشراف اللجنة المؤقتة على إدارة شؤون اتحاد الكرة، وجاء رد «فيفا» الذي حمل توقيع رئيس أوضاع اللاعبين مايا كوستنر هوفمان بالموافقة على تسجيل وقيد المحترفين على أن تطبق العقوبة في حال عودة الاتحاد المعترف به دوليا.

وعلمت «الأنباء» من مصادر عرباوية أن إدارة الأخضر وقعت في حيرة بين تنفيذ «فيفا» ورغبة بعض الأعضاء بتنفيذ قرار اللجنة المؤقتة والخاص بإيقاع العقوبة وسريانها اعتبارا من فترتي التسجيل الحالية والمقبلة.

وألمح المصدر إلى أن إدارة النادي لا تريد الدخول في مشاكل قانونية وماليه أخرى في ظل عدم وضوح الرؤية حول من له الحق في تطبيق العقوبة اللجنة المؤقتة أم اتحاد الكرة السابق؟

من جانبه، قال أمين السر العام عبدالرزاق المضف ان الفيفا أكد للعربي أن المختص في تطبيق العقوبة هو «الاتحاد المعترف به دوليا فقط».

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة عبدالرزاق معرفي إن الفيفا اكد إمكانية تسجيل اللاعبين المحترفين لأن نظام (tms) غير مطبق في اللجنة المؤقتة.

وأضاف قرار الإيقاف لا يعتبر ساريا إلا عند عودة الاتحاد السابق وعليه يجب على اللجنة المؤقتة فتح الباب أمام العربي للتسجيل.

وفي سياق متصل، يعود الفريق الأول للكرة إلى تدريباته المعتادة مساء اليوم على ستاد صباح السالم بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم، ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى موعد المغادرة إلى معسكر القاهرة 15 الجاري.

وفي الشأن العرباوي، بات اللاعب العراقي علي حصني خارج الحسابات بعد إعلان اللاعب من على حسابه الخاص بأنه لمس عدم جدية من الجانب العرباوي بالحصول على توقيعه، لافتا إلى انه لاعب محترف ولديه عدد من العروض.