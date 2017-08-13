قال رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة فواز الحساوي انه ذكر في وقت سابق الأسباب التي منعت النادي العربي من تسجيل لاعبين جدد والمخاطرة بالسماح لهم بذلك سواء على الاتحاد أو النادي بسبب قرار لجنة فض المنازعات والتي اختصم لها بعض محترفي «الأخضر» بسبب مطالباتهم المالية.

وأضاف الحساوي: «والآن تسلم العربي كتاب من (فيفا) يسمح له بقيد المحترفين وهو مناقض لقرار لجنة فض المنازعات، خاصة ان المخاطبة تمت عن طريق الأخضر فقط، لذا علينا ان نستفسر من فيفا بخصوص القرارين وأي منهم مطبق، فنحن لسنا بخصم بقدر ما نحن حريصين على عدم المجازفة والانجراف نحو قرار قد يكون حماسيا أو متسرعا ويضر الأطراف كلها (الاتحاد، النادي، اللاعبين)».

ومضى قائلا: «سنسعى لحل هذه المشكلة بالتعاون مع الإخوة بإدارة العربي، وفي حال تم السماح لهم بالتسجيل فهذا يزيد من قوة الفريق ويساعد على رفع مستوى المنافسة بين كل الفرق المحلية، وهو ما نصبو إليه عن طريق خلق دوري تنافسي قوي، كما أن العربي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة نتمنى عودتها للملاعب».

الى ذلك، يقام في السابعة من مساء اليوم في مقر اتحاد الكرة حفل توزيع شهادات إداريي الأندية المشاركين في دورة رخصة المدير الرياضي برعاية مدير الهيئة العامة للرياضة بالوكالة د.حمود فليطح.