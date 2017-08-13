مبارك الخالدي

انهى الجهازان الاداري والفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي قائمة لاعبي معسكر القاهرة المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر ان يعتمد مجلس ادارة النادي اليوم قائمة اللاعبين التي ستغادر الى المعسكر وهي التي حازت موافقة المدرب محمد ابراهيم.

وفي شان متصل، عاود «الاخضر» تدريباته مساء امس بعد راحة 24 ساعة وتميزت حصة الامس بالحضور الكبير من لاعبي الفريق.

وفي غضون ذلك، قدم المدافع البرازيلي نينو اعتذاره بصفة رسمية لإدارة العربي عن عدم قدرته على اللعب مع «الأخضر» لظروف خاصة تفهمها نائب رئيس جهاز الكرة خليل البلام.