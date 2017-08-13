مبارك الخالدي

تترقب ادارة نادي الجهراء وصول المدرب الصربي بوريس بونياك في الخامسة فجر اليوم ليبدأ مهام عمله رسميا مساء نفس اليوم عبر الاجتماع مع اعضاء الجهازين الفني والاداري واللاعبين للوقوف على الحالة البدنية والفنية لهم منذ انطلاق التدريبات قبل نحو 10 ايام بقيادة مساعد المدرب نواف جابر والصربيين المساعدين سلوبدان وبيتر.

ومن المقرر ان يحسم بونياك الملفات العالقة وابرزها الاجتماع مع الدولي فيصل زايد لحثه على الدخول في التدريبات واتخاذ الضمانات الكفيلة بحل العراقيل التي تواجه انتظام اللاعب مع زملائه اعضاء الفريق فضلا عن مناقشة اسباب تأخر وصول اللاعبين المحترفين الذين تم التعاقد معهم، وهم: الاردني احمد هشام والبرازيلي ديبولا والكاميروني امبايبي.

الجدير بالذكر ان بونياك اقترح اختيار صربيا مقر لاقامة معسكر الفريق بدلا من تركيا لتوافر عوامل نجاح المعسكر ومنها المباريات التجريبية عالية المستوى حسب رؤيته.