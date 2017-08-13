عبدالعزيز جاسم

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النصر فجر غد إلى معسكر الفريق الخارجي في القاهرة الذي يستمر لمدة اسبوعين ضمن استعداداته للموسم المقبل، حيث يسعى العنابي لاستكمال تألقه بعد ان احتل المركز الثالث في الموسم الماضي والذي قدم فيه الفريق مستوى لافتا مع المدرب الوطني ظاهر العدواني.

وخاض الفريق مواجهة ودية مساء أمس أمام اليرموك وسيستكمل تلك الوديات في معسكر القاهرة بمواجهتين أو ثلاث.

وسبق للفريق أن انهى جميع تعاقداته مع المحترفين بعد ان جدد للغانيين المدافع إيمانويل إيفوري ولاعب الوسط ايريك أبوكو ثم تعاقد مع المهاجم الكولومبي كارلوس غاميزا واختتم تعاقداته بالسوري يوسف قلفا الذي سينضم لتدريبات العنابي ١٩ الشهر الجاري.