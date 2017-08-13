عبدالعزيز جاسم

‏أعلن الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية تعذر وصول المدافع الغاني رشيد سومايلا إلى الكويت بعد تعثر قدومه بسبب الإجراءات من قبل الجهات المعنية في بلده على أن يلتحق بتدريبات الفريق في المعسكر التركي الذي سيغادر إليه الفريق غدا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش عدم خوض أي مواجهة ودية محليا حتى، مفضلا تأهيل اللاعبين بدنيا من خلال التدريبات والتي سيقرر من خلالها أيضا قائمة اللاعبين النهائية التي ستغادر معه الى اسطنبول، بالإضافة إلى ضاري سعيد الذي سينضم إلى التدريبات في تركيا بعد أن ينهي رحلة العلاج من إصابته في الانكل في أميركا.