مبارك الخالدي

اعتبر مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت، الأردني عبدالله ابوزمع، أن «الابيض» لايزال في بداية المشوار ويحتاج للكثير قبل ان يستكمل جاهزيته لمواجهة القادسية يوم 7 الشهر المقبل في الكأس السوبر.

وأضاف بوزمع قبل المغادرة الى معسكر الفريق الى تركيا فجر امس: «سنواجه موسما صعبا للغاية والمنافسة فيه شديدة، اذ لا مجال لإهدار النقاط بعد ان اصبح عدد الفرق المتنافسة 8 فرق والجميع يقاتل من اجل الفوز وتجميع النقاط».

وقال: «مازلنا في بداية المشوار الاعدادي ونأمل ان نستكمل استعداداتنا في معسكر تركيا ليصل الفريق الى الجاهزية التامة التي سنواجه فيها الأصفر في الكأس السوبر، اذ ان معدلات اللياقة البدنية لاتزال في بداياتها وسنعمل على زيادتها عبر التدريبات المكثفة في مدينة ازميت».

وأوضح بوزمع انه ينتهج طريقة لعب جديدة، وقال: «سنطبق هذا الموسم أسلوب لعب جديدا وتكتيكا مختلفا ربما ظهرت ملامحه أمام السالمية في المباراة الودية، لكننا بالتأكيد سنتدرب على هذا الاسلوب بكثافة خلال الايام القليلة المقبلة».

وأشار الى أن الابيض يمتلك لاعبين كبارا لديهم القدرة على الاستيعاب بسرعة كبيرة، لافتا الى وجود تغييرات جديدة في مراكز بعض اللاعبين.

وكان «الابيض» قد وصل تركيا فجر امس وأجرى الفريق تدريبا مسائيا خفيفا على ان ينطلق البرنامج الاعدادي اعتبارا من صباح اليوم بإجراء تمارين صباحية ومسائية.