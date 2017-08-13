القاهرة - سامي عبد الفتاح

يتابع المدير الفني لفريق الصليبخات لكرة القدم، احمد عبد الكريم ومساعده عادل حامد، تنفيذ برنامجه البدني للاعبي الفريق في معسكرهم بمدينة 6 اكتوبر، لرفع معدلات اللياقة البدنية والتحمل قبل انطلاق الموسم الكروي في الدوري الكويتي، وتشتمل خطة عبد الكريم، على تخصيص الفترة الصباحية لتدريبات التقوية في صالة رفع الأثقال، أما الفترة المسائية فستكون لتدريبات اللياقة بالكرة وبدونها، فيما يواصل حراس المرمى الثلاثة تدريباتهم الخاصة، وهم داود زيد وكريم العوضي وهاشم الدشتي.

الى ذلك، يتابع رئيس البعثة ومدير الفريق ماجد عناد جميع الترتيبات اللازمة لتحقيق نجاح معسكر القاهرة، مع طاقم الجهاز الفني محمد العنزي واحمد سويدان، كما يجري عناد اتصالاته لتوفير مباراتين تجريبيتين للفريق، بخلاف مباراة الاسيوطي المقرر لها (الثلاثاء)، وتنصب الترشيحات لخوض مباراة ثانية مع فريق الجونة، ولم تحدد الثالثة والمزمع اقامتها في نهاية المعسكر ويرشح ان تكون بين المقاولون أو بتروجيت. وأكد عناد ان الروح المعنوية عالية من جميع اللاعبين لتحقيق الهدف من المعسكر، والذي نطمح الى ان يشكل البداية القوية المطلوبة في الموسم الجديد، ودافعا معنويا للفوز ببطولة الدوري للدرجة الاولى والعودة الى الدوري الممتاز.