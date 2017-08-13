أشاد نجم الكرة الكويتية في عصرها الذهبي فتحي كميل بإنشاء جمعية للرياضيين واختيار عناصر رياضية تملك رؤية مستقبلية، وخصوصا أن وجود نجوم مثل يوسف سويد ووائل سليمان وخالد الشمري وأحمد جاسم وبقية الأعضاء الآخرين يلمس عن قرب المشاكل التي يعاني منها الرياضيون في قطاع مهم، ولابد أن تجد هذه الجمعية كل دعم من قبل الحكومة ومجلس الأمة ويتم إشهارها رسميا في أسرع وقت.

جاء ذلك في استقباله في منزله لرئيس الجمعية يوسف سويد وأعضاء الإدارة نواف البغيلي وإبراهيم الفصام، حيث قدموا له درعا تذكاريا تقديرا لما قدمه من إبداع كروي سنوات طويلة وصانع مع زملائه إنجازات لم تتكرر حتى الآن.

وأضاف: متابعتي لدوري «VIVA» حسب أهمية المباريات.