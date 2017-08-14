أحمد السلامي

أرسلت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم كتابا رسميا ممهورا بإمضاء الأمين العام د.محمد خليل إلى رئيسة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ماجاك هوفمان تستفسر فيه عن حظر التسجيل المفروض على النادي العربي على خلفية قضية اللاعب الغامبي إبريما سوهنا.

وجاء في نص الكتاب: يرجى الإشارة إلى رسالتكم المؤرخة 11 ابريل 2017 بشأن قرار غرفة فض المنازعات فيفا بتاريخ 2 مارس 2017 بشأن اللاعب إبريما سوهنا، حيث فرض «فيفا» حظرا على تسجيل النادي العربي لفترتين زمنيتين متعاقبتين بعد صدور القرار. وقد أبلغنا النادي بأننا سنطبق القرار وفقا لذلك.

ومع ذلك تلقى النادي العربي رسالة أخرى منكم بتاريخ 10 أغسطس الجاري ذكرت فيها أن تطبيق العقوبة سيتم تأجيله، ولذلك ومن أجل تجنب أي تناقضات بين مضمون الرسالتين، يرجى تأكيد متى سيتم تطبيق العقوبة والرسالة التي ينبغي أن نتبعها.

وكانت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طلبت وقف تسجيل النادي العربي اللاعبين لفترتين، إلا أن الكتاب الذي تلقته إدارة النادي العربي من «فيفا» يتيح لـ «الأخضر» التسجيل.