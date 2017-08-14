مبارك الخالدي

أجبرت الثلوج في مطار صربيا المدرب بوريس بونياك على تأجيل موعد وصوله المقرر إلى البلاد يوم امس إلى فجر اليوم، جاء ذلك عبر الرسالة الإلكترونية التي بعثها المدرب إلى إدارة نادي الجهراء والجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم أحاطهم من خلالها بالظروف الطارئة التي حالت دون إقلاع طائرته في موعدها المقرر ما اجبره على تغيير رقم الرحلة إلى اليوم.

وفي شأن متصل، أوضح إداري الفريق محمد الشمري أن تأخر وصول محترفي الفريق وهم الاردني أحمد هشام والبرازيلي ديبولا والكاميروني امبايبي، يعود الى الإجراءات الروتينية في بلدانهم ومنها الفحوصات الطبية، مشيرا إلى أن وصول المحترفين سيكون خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لدخولهم التدريبات بشكل رسمي.

وأشار الشمري إلى أن الإجراءات الإدارية تجري وفق المعتاد للانتهاء من قائمة اللاعبين والجهازين الفني والإداري للمغادرة إلى معسكر الفريق 22 الجاري في صربيا، لافتا الى أن اللاعب فيصل زايد لم يدخل التدريبات حتى الآن لوجوده خارج البلاد في إجازة خاصة.