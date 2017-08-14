أحمد السلامي

باشر فريق الكرة تحت 13 سنة بنادي السالمية أولى حصصه التدريبية بعد وصوله إلى معسكره المقام في القاهرة وذلك ضمن استعداداتهم لانطلاقة الموسم الجديد والتي تتطلع الإدارة إلى الاهتمام بالنشء والمساهمة في صقل قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية وتهيئتهم ليكونوا عماد المستقبل، وترأس الوفد طارق العيدان.

من جهته، عبر مدرب الفريق فيصل الكندري عن ارتياحه من الاستعدادات التي سبقت المعسكر والتي قامت بها إدارة النادي من خلال توفير شتى احتياجات الفريق لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والتي جاءت بدايتها في المعسكر التدريبي والذي نخوض من خلاله تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية ونهتم بها على رفع معدل اللياقة البدنية بصورة تدريجية واكساب اللاعبين المزيد من المهارات وتطوير قدراتهم ليصلوا إلى المستوى المتوقع لهم.

وأضاف: الفريق يضم عددا من العناصر الواعدة والتي تمتلك قدرات وإمكانيات فنية عالية وتحتاج فقط إلى الوقت لصقل قدراتهم عبر تدريبهم وفق الخطة الفنية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والتي تهدف إلى تخريج كوكبة من اللاعبين المميزين الذين نهتم لجعلهم في طليعة اللاعبين المميزين على الصعيد المحلي.

وأشار الكندري إلى أن المعسكر سيشهد إقامة عدد من المباريات التجريبية مع فرق مصرية بهدف منح اللاعبين فرصة للاحتكاك بأقرانهم واكتساب الخبرة وإدخالهم في أجواء المعسكرات والبطولات الخارجية ليعتادوا عليها مستقبلا وتصبح من ضمن برنامجهم التدريبي المتطور.

ولفت الكندري إلى أنه بمعية مساعده نواف إبراهيم يعملان حاليا على تدريب ومراقبة ومتابعة اللاعبين بصورة دقيقة وكتابة تقارير مفصلة حول إمكانيات كل لاعب على حدا بهدف تجهيز قاعدة بيانات مستقبلية تسهل المهمة أمام مدربي المراحل السنية القادمة التعرف على قدرات اللاعبين والاستفادة من توظيفهم بالصورة المطلوبة.