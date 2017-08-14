عبدالعزيز جاسم

تغادر في الساعة الثانية من فجر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم في القادسية إلى معسكر الفريق في مدينة اسطنبول التركية والذي يمتد لمدة اسبوعين يتخلله من 3 إلى 4 مباريات، واعتمد المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتس قائمة الأسماء المكونة من 30 لاعبا التي ستغادر مع الفريق، حيث لم يدرج اسم الحارس نواف الخالدي ضمن القائمة المغادرة بسبب عدم حضوره تدريب السبت والذي وعد من خلاله الجهازين الإداري والفني بالحضور، وربما يلتحق الخالدي بالوفد إن قدم أسباب عن عدم حضوره التدريبات واقتنع بها الجهازان الإداري والفني.

ولم يخض الأصفر أي مواجهة ودية خلال فترة الإعداد مكتفيا بالتدريبات اليومية والتي غاب عنها نجم الفريق بدر المطوع لظروف خاصة وكذلك محمد الفهد، وسيف الحشان وأحمد الظفيري اللذان لم تتضح الصورة بشأنهما بشكل نهائي وكذلك ضاري سعيد الذي سيلتحق بالوفد بعد التعافي من إصابته التي أجبرته على البقاء في أميركا، وسينضم أيضا المدافع الغاني رشيد سواميلا وكذلك المهاجم المالي محمد الشيخ توريه.