عبدالعزيز جاسم

تغلب النصر على اليرموك وديا ٢-١ في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم، حيث يشارك العنابي في دوري VIVA الممتاز، بينما يشارك اليرامكة في دوري الدرجة الأولى.

سجل للفائز الكولومبي كارلوس غاميزا وسعد الهطلاني، بينما سجل لليرموك سالم الهولي من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يغادر النصر إلى معسكره في القاهرة فجر اليوم على ان ينضم للفريق السوري يوسف قلفا ١٩ الشهر الجاري، وسيخوض الفريق ثلاث مباريات ودية.

أما اليرامكة فتنتظرهم ودية ثانية أمام السالمية ١٨ الجاري ويبحثون عن مواجهة ودية ثالثة قبل المغادرة للمعسكر الخارجي في مصر ٢٦ منه، وقام اليرامكة بتجربة محترفين في قلب الدفاع قبرصي وروماني ولم يقتنع بهما بصورة كبيرة مدرب الفريق البرازيلي جانسينيز داسيلفا بشكل كبير الذي حضر المباراة، ومن المتوقع أن تتم تجربة القبرصي في مواجهة السماوي.