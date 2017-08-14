أحمد السلامي

يغادر مساء اليوم وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل البلاد متوجها إلى تركيا للمشاركة في معسكره التدريبي الذي يستمر لمدة أسبوعين ويخوض من خلاله عددا من المباريات التجريبية مع فرق تركية استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

كانت الإدارة قد جددت الثقة في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني راشد البوص ومنحته مطلق الصلاحيات في العمل على إعداد وتجهيز اللاعبين المحليين والمحترفين بالطريقة التي يراها مناسبة وتمكنه من المنافسة في دوري الدرجة الأولى.

وعمل البوص على الإعداد بشكل مبكر لمنافسات الموسم الجديد من خلال مباشرته العمل ودعوة اللاعبين لحضور التدريبات اليومية استعدادا للمعسكر التدريبي، كما خاض الفريق مباراة ودية أمام النصر وانتهت بفوز الأخير 3-1 وذلك ليتمكن الجهاز الفني من تقييم أوضاع اللاعبين والكشف عن مكامن الخلل ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها خلال معسكر تركيا.