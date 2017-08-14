وقع رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية م.دعيج العتيبي مذكرة تفاهم وتعاون مع وزير الرياضة والثقافة الكازاخستاني والذي يترأس الاتحاد الكازاخستاني للرماية.

وتهدف المذكرة إلى التعاون وتبادل الخبرات الرياضية والتعاون التدريبي والمناهج الأكاديمية برياضة الرماية والعلوم الرياضية بين الكويت وكازاخستان.

وعبر العتيبي عن اعتزازه وتقديره للاستقبال الكبير والحفاوة التي لمسها من الجانب الكازاخستاني واهتمامهم الكبير بإنجاح البطولة الآسيوية السابعة التي شارك فيها أكثر من 29 دولة آسيوية بمجموع 350 راميا ورامية.

وقال: لقد لمسنا من الإخوة بكازاخستان تقديرا كبيرا للكويت أميرا وحكومة وشعبا، حيث أثنى المسؤولون هناك على دعم الكويت في الجوانب الإنسانية ومساهمات صاحب السمو الأمير حفظه الله عند استقلال كازاخستان، حيث كان أول مبنى يقام للأمانة العامه للمجلس البلدي بالعاصمة استانا من تبرع الكويت حيث قامت جمهورية كازاخستان بصك عملة ورقية من فئة الخمسمائة وعليها صورة أبراج الكويت تقديرا لدور الكويت الداعم للأشقاء بكازاخستان كما ان المنتخب الكازاخستاني للرماية يحرص سنويا على المشاركة في بطولة الأمير الدولية السنوية الكبرى والتي تقام سنويا على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية ب.

وفي ختام تصريحه، تقدم العتيبي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي رياضة الرماية بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء للدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الرماية كما تقدم بالشكر لكل المهنئين بعد الفوز وتحقيق 4 ميداليات ذهبية ورفع علم الكويت وعزف السلام الوطني مشيدا بجهود أبطال الرماية.

وفي نفس السياق، يقيم نادي الرماية حفل استقبال لأبطال الرماية في الـ 12:30 بعد ظهر غد في قاعة التشريفات في حين سيقام حفل تكريم للفائزين في البطولة الآسيوية السابعة والجهاز الفني يوم الخميس المقبل بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.