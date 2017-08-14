أقيمت بطولة (إيسيمو EFC) للملاكمة الصينية على صالة الشيخ عبدالله الجابر باتحاد الجودو والتايكوندو برعاية معهد كروس فت لاب، وبحضور عدد كبير من أولياء أمور اللاعبين ومحبي الفنون القتالية في الكويت.

وتعد هذه البطولة من أكبر البطولات التي شهدتها الكويت، حيث شارك فيها 204 لاعبين يمثلون 12 هيئة ونادياً، على اختلاف الفئات العمرية المختلفة (البراعم- الناشئين- الرجال).

وقد بدأت فعاليات البطولة بتكريم المدربين واللاعبين واللاعبات الذين حققوا ميداليات عالمية ودولية في منافسات سابقة، وشكرهم على المجهود الذي بذلوه لإنجاح الفنون القتالية، ثم انطلقت مباريات البطولة بدءا بأوزان البراعم، ثم أوزان الناشئين وختاما أوزان الرجال (الوزن المفتوح).

وفي ختام المنافسات تم احتساب الترتيب العام للأندية الذي جاء كالتالي: معهد القمم الشامخة في المركز الأول، معهد بيست فايترز ثانيا، والأكاديمية الدولية في المركز الثالث.

بدوره، قال رئيس منظمة إيسيمو فايتنج شامبيون EFC، الشيهان/ حسن الكندري: أتوجه بجزيل الشكر للخبير الدولي الماستر نبيل النجدي، ومدير البطولة عوض سيالة، ومدير اللجنة المنظمة محمد الجارحي، والإداريين والحُكّام للجهود المبذولة في إنجاح البطولة، وأشكر راعي البطولة مساعد بوشهري، والشكر موصول لطاقم المدربين وأولياء الأمور.

وأشاد الكندري بمستويات اللاعبين، والروح القتالية العالية التي سادت كل المباريات، متمنيا مزيداً من التقدم لإعلاء اسم الكويت في الفنون القتالية بالمحافل الدولية والقارية.