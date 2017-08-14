بعد عودته من الألعاب الأولمبية في لندن متوجا بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر جري على الكراسي المتحركة ضمن بطولة كأس العالم لألعاب القوى للمعاقين، احتفلت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات بالبطل الأولمبي أحمد المطيري حيث قدم له م.فهد علي محمد ثنيان الغانم، الرئيس التنفيذي للشركة، درعا تذكارية تقديرا لإنجازه الجديد.

وقال م. فهد الغانم بالمناسبة: «نفتخر دوما بشبابنا الكويتي الذي يعد جوهر الوطن وعماد مستقبله، ونعتز أكثر بأن تكون الكويت مثالا للعالم بقدرتها على تحويل الإعاقة الجسدية إلى قوة وإنجازات. ما حققه البطل أحمد المطيري في لندن ليس إنجازا فرديا فحسب، بل إنجاز وطني مشرف لكل الكويت وأهلها، ويسعدنا أن نقدم له هذه الدرع اليوم كمبادرة متواضعة لقاء عمله الجبار».

وتجدر الإشارة إلى أن البطل أحمد نقا المطيري قد حقق سابقا الكثير من الإنجازات في الألعاب البارالمبية بما في ذلك ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في سباق 100م على الكراسي المتحركة عام 2016، وسجل الكثير من الأرقام القياسية في سباقي 100م و200م.