يعقوب العوضي

كشفت التقارير الطبية للقوة الضاربة في فريق كرة اليد الأول في نادي اليرموك نصير حسن عن حاجته لمواصلة الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي والتأهيلي لفترة طويلة تحتم غيابه عن مباريات الفريق في القسم الأول من الدوري العام والمقرر انطلاقه أكتوبر المقبل.

اذ تعرض نصير لإصابة (قطع في الرباط الصليبي) للمرة الثالثة وفي نفس الموضع مما اجبر الجهاز الطبي على تمديد فترة العلاج للتأكد من تماثل نصير للشفاء التام.

وفي السياق نفسه، أكد نصير انه يبذل جهودا مضاعفة من اجل التماثل للشفاء والعودة الى الملاعب في اقرب وقت ممكن وأثنى على جميع من سانده في الاوقات العصيبة واثناء تعرضه للاصابة، واضاف: املك خطة علاج على المدى الطويل واتمنى ألا تعاودني الإصابة مرة أخرى.