فليطح يشيد بدور المشاركين والاتحاد

أقام اتحاد الكرة حفل توزيع شهادات إداريي الأندية المشاركين في دورة رخصة المدير الرياضي بحضور مدير الهيئة العامة للرياضة بالوكالة د. حمود فليطح والأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل وعضو مجلس إدارة الاتحاد د.حامد الشيباني.

وبعد الحفل شكر د.حمود فليطح الإداريين المشاركين في الدورة واتحاد الكرة على تبنيهم للدورة ومواكبتهم التطور بتنمية مهارات وقدرات الإداريين، مبينا أنه عندما كان لاعبا سابقا في الأزرق استفاد كثيرا من الإداريين الذين اشرفوا عليه من بينهم يوسف اليتامى ويوسف الشملان، لافتا الى أن عمل الإداري لا يقل أهمية عن مدير الكرة والفريق وكذلك رئيس النادي.

وأضاف مدير الهيئة العامة للرياضة بالوكالة أن الإداريين الحاليين عليهم استغلال فرصة التواجد في الدورات لأنها تتم وفق معايير معينة وسيستفيد منها الجميع مستقبلا، مشيرا إلى أنه يحكم على سلوك اللاعبين الفريق من من سلوك الإداري لأن بعض الصفات كالهدوء في التعامل يستطيع نقلها للاعبين من خلال التدريبات والمباريات ما يكون له أثر إيجابي على النادي ككل.



والتفاهم يستطيع انعكاسه على الاعبين وهو الحكيم الذي يهدئ اللاعبين.



وختم حديثه بالتوجه إلى الإداريين بالقول انتم الآن على المحك وأنا واثق بأنكم ستثرون أنديتكم وستساهمون في تطوير مستوى الكرة الكويتية.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد د.محمد خليل في كلمة ألقاها قبل حفل التوزيع «باسمي وبالنيابة عن إخواني رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أرحب بمدير عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة

د.حمود فليطح ود.عبدالله الغصاب من التميز للاستشارات الرياضية صاحب مشروع رخصة المدير الرياضي في حفل توزيع شهادات دارسي الدورة المستجدين (مستوى D) رخصة المدير الرياضي لتأهيل الكوادر الإدارية في مجال كرة القدم».

وأضاف: لقد حرصنا في البداية على وضع استراتيجية لتطوير لعبة كرة القدم على أساس علمي لتحقيق الأهداف التي نتطلع إليها حيث كانت البداية في تنفيذ هذا المشروع على ارض الواقع واليوم ونحن نلتقي في هذا الحفل نجني أولى ثمرات هذه المشاريع وهو تسليم الشهادات للذين اجتازوا دورة المستجدين (مستوى D) رخصة المدير الرياضي.

وتابع: كلمة حق يجب أن تقال بأن الذي شجعنا على هذا المشروع هو د.حمود فليطح كونه بعد اعتزال الملاعب عمل في المجال الإداري انطلاقا من (الاتحاد في العديلية) مديرا للمنتخب وعرف الدور الإداري وأهميته في منظومة كرة القدم ولهذا السبب حرصنا كلنا على تطوير العمل الإداري اعتزازا بهذا التوجه.

وشكر الأندية الرياضية التي كان لها دور في دعم هذا المشروع والشكر موصول للإعلاميين ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وإذاعة وتلفزيون وصحف رياضية ومواقع التواصل الاجتماعي التي كان لها أيضا دور في إنجاح هذا المشروع.