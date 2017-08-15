تدرب الفريق الأول لكرة القدم في القادسية مساء امس في معسكره التركي بعد أن وصل الأصفر فجر أمس إلى مدينة اسطنبول، حيث رفض الجهاز الفني مبدأ الراحة على ان تستمر التدريبات في الفترة المقبلة على فترتين باستثناء الأيام التي يخوض فيها المباريات الودية.

وترأس الوفد مساعد مدير الكرة سامي بويابس الجهاز الإداري المكون من: عبدالله الحقان (مدير الفريق)، زياد الشطي (المنسق الإعلامي)، محمد عوض (المركز الإعلامي)، أحمد نبيل (المنسق الإداري)، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي داليبور ستاركيفيتش ومحمد المشعان (مساعد المدرب)، ميلينكو (مدرب الحراس)، أليكس (مدرب اللياقة)، والجهاز الطبي هيثم حسين (معالج)، محيي الدين (عامل تجهيزات).

كما ضمت القائمة تواجد 30 لاعبا وهم: أحمد الفضلي، احمد الرياحي، خالد القحطاني، رضا هاني، سعود المجمد، صالح الشيخ، عبدالرحمن العنزي، عبدالعزيز المشعان، فيصل سعيد، محمد خليل، مساعد ندا، محمد زنيفر، عبدالله ماوي، يوسف سعود، ريناتو دي ليما، عامر معتوق، سلطان شاكر، احمد الزنكي، حمد الخالدي، فهد المجمد، محمد العيدان، عادل فريح، منور المطيري، محمد القنبدي، مبارك الحربي، هادي المطيري، احمد الظفيري، سلطان العنزي، رشيد سومايلا ومحمد الشيخ توريه اللذان سينضمان للتدريبات خلال اليومين المقبلين.