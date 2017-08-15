عبدالعزيز جاسم

تعرض لاعب وسط كاظمة محمد الداود إلى قطع في الرباط الصليبي بعد إصابته في مواجهة خيطان الوديّة أول من أمس والتي انتهت لصالح البرتقالي 3-0، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له مساء أمس تعرضه لقطع في الرباط ما يستدعي التدخل الجراحي الأمر الذي يعني غياب اللاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أشهر ما يجعل اللاعب خارج حسابات الفريق هذا الموسم، حيث تم استبعاد الداود من قائمة اللاعبين المغادرين إلى معسكر تركيا، حيث ستغادر بعثة الفريق فجر اليوم على أن يستمر المعسكر حتى 30 الشهر الجاري.

ويترأس الوفد منصور التنيب (مدير الكرة)، محمد الخميس (نائب مدير الكرة)، حماد العجمي (اداري)، توني أوليفيرا (مدرب الفريق)، عبدالحميد العسعوسي (مساعد المدرب)، أنتوني أوليفيرا (مدرب اللياقة)، فيرول (محلل فني)، داركو لوباردا (مدرب الحراس)، داركو أنتك (أخصائي علاج)، عبدالرحيم صابر (مدلك)، نور (عامل تجهيزات).

بالإضافة إلى 22 لاعبا وهم: بندر بورسلي، عبدالله الظفيري، عمر الحبيتر، فيصل دشتي، مشاري العازمي، مشاري العبيدان، ناصر الفرج، يوسف ناصر (يلتحق غدا)، بدر ذكرالله، عبدالله غانم، خالد العبيد، حسين كنكوني، سلطان صلبوخ، عبدالله الشرهان، علي فاضل، بدر العنزي، أحمد عتيق، حمد الحربي، ناصر الوهيب، فواز الدوسري، يوسف الكندري، أليكس ليما.