مبارك الخالدي

اجرى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء تدريبه مساء امس بقيادة مدربه الصربي بوريس بونياك وهي الحصة التدريبية الرسمية الاولى له منذ التعاقد معه يونيو الماضي لقياده الفريق للموسم الجديد، اذ تأخر وصوله عن الموعد المحدد بسبب خطأ في بيانات التأشيرة الخاصة به الأمر الذي تطلب اصدار اوراق بديلة عبر الجهات المختصة.



وطالب بونياك لاعبيه قبل التمرين بالالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري لافتا الى اهمية تطبيق تعليمات الجهاز الفني في هذه المرحلة وهي الاهم بحسب تعبيره لضمان تحضيرات افضل لإظهار الامكانات الحقيقية للاعبين.



وكان بونياك قد اطلع قبل التدريب على تقريرين احدهما فني قدمه مساعد المدرب نواف جابر يتعلق بأوضاع اللاعبين المحليين الملتزمين في التدريبات منذ انطلاقها قبل نحو أسبوعين، وكذلك اللاعبون الذين لم يدخلوا التدريب حتى الان والاسباب الخاصة بكل منهم أما التقرير الثاني فيخص الجوانب الإدارية التي تتعلق بآخر تطورات الاستعداد للسفر الى المعسكر الخارجي ٢٢ الشهر الجاري.

الأردني هشام وصل

وصل البلاد عصر يوم أمس لاعب الوسط الأردني أحمد هشام، وكان في استقباله إداري الفريق محمد الشمري.



ومن المقرر أن يدخل هشام تدريبات الفريق بشكل رسمي اليوم.