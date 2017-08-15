القاهرة - سامي عبدالفتاح

يستأنف اليوم لاعبو فريق الصليبخات لكرة القدم، تدريباتهم بمعسكرهم التدريبي بالقاهرة، وقرر المدير الفنـــي للفريق احمد عبد الكريم، أن يكون مران اليوم خفيفـــا، بعد أن أدى الفريق مباراته التجريبية الأولــى بالأمس أمام فريق الاسيوطي الصاعد حديثــا إلى الدوري المصري الممتاز، بمشاركة كـــل لاعبي الفريق، لتحقيق التجانس بين قدامـــى اللاعبين في الفريق، مع اللاعبين الجدد، وتــم تقديم هذه التجربة 24 ساعة، حيــث كــان مقررا لها الـيــوم، وذلك بعــد اتفــاق مسؤولــي الناديين، وحتى تكون هنــاك فوارق زمنية كافية للتجربتين القادمتين للصليبخات، واحدة مع فريق الجونة الــذي يلعب في القسم الثاني، والثانية مع المقاولـــون أو بتروجيــت، في ختـــام المعسكر.

من جهته أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الصليبخات ماجد عناد أن فريقه سيخوض مباراتين وديتين عقب عودته إلى البلاد الأولى أمام نظيره الكويت والثانية تجمعه مع النصر وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد لضمان بلوغ فريقه أفضل حالاته الفنية والبدنية.