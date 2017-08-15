مبارك الخالدي

تتواصل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت وتحديدا في مدينه ازميت التركية بقيادة المدرب الأردني عبدالله بوزمع وبإشراف المستشار الفني محمد عبدالله، وذلك على فترتين صباحية وأخرى مسائية، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات اللياقة لدى اللاعبين جميعا ليكونوا على أهبة الاستعداد لانطلاقة منافسات الموسم الجديد.



ورفع الفريق الأبيض من مستوى تدريباته الخاصة بالارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية، وذلك بتكثيف الحصص التدريبية على فترتين، حيث أخذت التمارين أشكالا مختلفة تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية وأعطى المدرب بوزمع توجيهاته بالتحركات الخاصة باللاعبين أثناء التمرين بمشاركة الكرة عبر تنويع طرق نقلها على شكل مجاميع تميزت بالطابع الجدي، إذ أظهر اللاعبون معنويات عالية.



وشدد الجهاز الفني على ضرورة الابتعاد عن التلاحم القوى تجنبا للإصابات، ومن المقرر أن تستمر تدريبات الأبيض حتى 26 الجاري استعدادا لمواجهة القادسية 7 سبتمبر المقبل في كأس السوبر وهو الإعلان الرسمي لانطلاق المنافسات على بطولات الموسم الجديد.



ويتطلع الجهاز الفني بقيادة الأردني عبدالله بوزمع إلى تحقيق نتائج ترتقي إلى مستوى التطلعات وتهدف إلى مواصلة الاستحواذ على البطولات عبر تقديم أفضل المستويات الفنية في ظل الدعم الكبير والمستمر الذي يتلقاه الفريق من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.‏‫