فسخ عقد «مايتي» بالتراضي

أحمد السلامي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس عن انتهائه من إجراءات التعاقد مع المدافع الأردني منذر رجا لاعب فريق الوحدات والذي سيصل إلى البلاد اليوم قادما من بلاده للانضمام إلى كتيبة «الأشاوس» التي تستعد لمغادرة البلاد والتوجه إلى أنطاليا للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي سيقام هناك ويستمر لمدة أسبوعين.

وأضاف: نجحنا كذلك في تدعيم خطوط الفريق بمحترف ثالث من ساحل العاج يجيد اللعب في مركز الارتكاز ونعمل على انهاء إجراءات وصوله إلى البلاد قبل مغادرة الوفد إلى المعسكر وفي حال لم نتمكن من ذلك في الوقت المناسب سيلتحق بالفريق في أنطاليا على أن يعود بعدها معنا إلى البلاد.

وقال: أجرينا مخالصة مع المحترف حبيب مايتي الذي تعرض لإصابة عبارة عن رباط صليبي وأجرينا له عملية جراحية تكللت بالنجاح وسيغادر البلاد حيث لن يتمكن من العودة إلى الملاعب إلا مع بداية الموسم القادم.

وأشار الدبوس إلى أن الجهاز الفني بقيادة الاسباني ميغيل يعمل حاليا على تجهيز الفريق بصورة تدريجية بعد اكتمال صفوفه بعودة فواز الرشيدي وسالم الهاجري عقب انقضاء تجربتيهما في اسبانيا والتحاقهما بالفريق، إضافة إلى تواجد المحترف الليبي معتز المهدي وهو ما يعني اكتمال صفوف فريقنا باللاعبين المحليين والمحترفين الذين سيتم تجميعهم خلال فترة المعسكر ودمجهم مع بعضهم وتوظيفهم كل حسب إمكانياته وقدراته وما يراه المدرب مناسبا للعمل وفق خطة متكاملة للموسم الجديد.



ولفت إلى أن الإدارة توصلت إلى اتفاق مع عدد من الفرق التركية لإقامة مباريات ودية حسب رغبة الجهاز الفني الذي يرغب في الوقوف على مستويات اللاعبين وتقييمهم كل حسب إمكانياته لاعتماد التشكيلة النهائية التي سيخوض من خلالها منافسات الموسم الجديد.