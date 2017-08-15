«شباب الأخضر» يرافقون الوفد استعداداً للموسم الجديد

مبارك الخالدي

يغادر في الثانية من ظهر اليوم وفدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي وفريق تحت 19 سنة بالنادي متجهين إلى العاصمة المصرية القاهرة التي تستضيف المعسكر التدريبي للفريقين الذي يمتد لأسبوعين ويترأسه نائب رئيس جهاز الكرة خليل البلام والجهازان الإداري، حمد خلف مدير الفريق وعلي حسين إداري فريق الأول والمنسق الإعلامي مشعل العبكل، وكذلك الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب محمد إبراهيم ومساعديه بوجو وفاضل مطر ومدرب الحراس شاكر الشطي ومدرب اللياقة زوران و30 لاعب هم: احمد إبراهيم، احمد النصر، حسين الموسوي، علي مقصيد، خلف احمد خلف، زيد زكريا، سليمان عبدالغفور، عبدالعزيز السليمي، عبدالرحمن باني، عبدالمحسن التركماني، عيسى وليد، بدر طارق، عبدالله البلوشي، محمد فريح، مشاري الكندري، علي جراغ، احمد يونس، احمد مالك، احمد الصراف، عبدالعزيز أسامة، عبدالعزيز العوضي، حمد العنزي، محمد راشد، طلال نايف، كيتا، علي احمد خلف، سعود القناعي، جمعة العنزي، محمود دشتي، متعب السلامة.



ويضم الجهازان الفني والإداري لفريق تحت 19 سنة مدير الفريق علي زكريا ومحسن نادر اداري فريق 19، ومدرب الفريق ياسر زكريا ومساعد مدرب جابر حسن، بالإضافة إلى 18 لاعبا هم: محمد محمود، فهد رجب، حسين الخطيب، محمد جمال، حسن عباس، شاهين التميمي، علي دشتي، سيد مصطفى عبدالرسول، احمد عمار، هادي مراد، خالد أديلم، احمد بن حسن، أيوب المويل، احمد البناقي، عبدالرحمن بوربيع، محمد الموسوي، عبدالعزيز مصطفى ويوسف العبدالله.



وأكد مشعل العبكل أن الفريق سيقيم تدريباته اليومية على مرحلتين صباحية يتم خلالها التركيز على رفع الأحمال البدنية ومسائية يتم خلالها إجراء التدريبات الفنية للاعبين بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم.



وكشف العبكل عن خوض الفريق لبعض المباريات الودية يتراوح عددها بين 3 و4 مباريات سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة مع بعض الفرق المصرية بالتنسيق مع الجهة المنظمة للمعسكر.



وتمنى العبكل أن يحقق المعسكر المردود المطلوب للمدرب محمد إبراهيم من خلال تجهيز جميع اللاعبين بالشكل المطلوب سواء على المستوى الفني أو البدني استعدادا للموسم الجديد بالإضافة إلى الوقوف على التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها في المواجهات كافة في مختلف المسابقات التي سيشارك فيها النادي العربي.



وأوضح العبكل أن الجهاز الفني للفريق الأول سيتابع بشكل متواصل استعدادات فريق تحت 19 سنة وذلك للوقوف على مستويات لاعبيه الذين سيكونون بمنزلة البدلاء للعناصر الأساسية في الفريق الأول عند الحاجة مؤكدا امتلاك العربي للعناصر القادرة على الدفاع عن اسمه الكبير والظهور بالشكل المطلوب لجماهيره الغفيرة.

المطوع ونادر سبقا الوفد

توجه المنسق العام عبدالعزيز المطوع والإداري علي نادر إلى القاهرة صباح يوم امس للقيام بالترتيبات اللازمة لاستقبال الوفد واللاعبين وإنهاء الإجراءات المتعلقة بكافه الأمور اللوجستية لضمان راحه الوفد العرباوي.