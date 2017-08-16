عبدالعزيز جاسم

انضم المدافع الغاني رشيد سومايلا الى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية والتي تقام حاليا على ملعب جيزي سبور في اسطنبول على فترتين صباحية ومسائية، كما وصل مساعد المدرب الكرواتي برونو وتواجد في التدريبات اليومية للفريق.

وشهدت التدريبات دخول لاعب الوسط رضا هاني بعد أن غاب عنها في اليوم الأول لشعوره بشد عضلي اضطر على اثره للحصول على جلسات علاجية ساهمت في تعافيه.

وحرص المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش على تنويع التدريبات وتقسيمها الى مرحلتين الأولى لياقية والثانية لتطبيق بعض الجمل التكتيكية.